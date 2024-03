L’Inter riparte contro il Napoli: Inzaghi pensa al turnover

L’Inter vuole smaltire immediatamente la delusione per l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, ributtandosi sul campionato e sulla conquista dello Scudetto. Domenica sera, a San Siro, arriva il Napoli campione in carica, in quello che potrebbe essere un ideale passaggio di testimone.

Inzaghi non vuole cali di concentrazioni nella corsa verso la seconda stella ed è pronto a schierare la migliore Inter possibile. In ogni caso, il tecnico potrebbe valutare un po’ di turnover dopo le fatiche di Madrid.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, scalpitano per un posto da titolare Bisseck, Acerbi, Darmian e Frattesi, partiti dalla panchina nella sfida del Civitas Metropolitano. Il loro inserimento in campo potrebbe dare un po’ di riposo ad alcuni dei giocatori maggiormente sovraccaricati in queste settimane.

Questa la probabile formazione: