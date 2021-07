CdS – Cedere per avere l’esterno top: tutti i nomi in uscita

Oltre a Joao Mario, la società nerazzurra ha molti esuberi da piazzare

La cessione di Hakimi sarà una delle tante che l'Inter dovrà fare sul mercato per arrivare a un esterno top sulla fascia destra. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società nerazzurra ha già alcuni colpi in uscita: Gravillon andrà al Reims (l'obbligo di riscatto frutterà 3,5 milioni di euro) e le partenze di Rivas e Gavioli alla Reggina faranno incassare 500 mila euro. C'è ancora da lavorare, invece, sul fronte Joao Mario: per ora, il Benfica ha messo sul piatto 7,5 milioni di euro, sono a lavoro gli avvocati per sbloccare la trattativa. C'è il Trabonzspor per Dalbert ma il brasiliano avrebbe detto di no e il Cagliari non ha ancora trovato l'accordo con l'Inter per Nainggolan. Lazaro sembrerebbe essere fuori dal progetto: si cerca una nuova sistemazione.