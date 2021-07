GdS – L’Inter cerca due esterni: nel mirino Bellerin e Marcos Alonso

Il giocatore dell'Arsenal resta il preferito e si potrebbe chiudere in poco tempo: tutto dipende dal riscatto

Inzaghi è stato chiaro in conferenza stampa: con le cessione di Hakimi e Young, ora vuole due esterni dal mercato. La società nerazzurra opererà in quel senso e ha già individuato i due profili più interessanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, si cerca soprattutto il colpo sulla destra per sostituire il partente Hakimi nel migliore dei modi. L'indiziato numero uno è Hector Bellerin che lo stesso Inzaghi ha detto di apprezzare. La valutazione dello spagnolo è di 25 milioni e i Gunners hanno aperto al riscatto ma con obbligo. Un tipo di affare a cui non punta l'Inter: si cerca il prestito con diritto.