Camaño (ag. Hakimi): “Il sogno di Achraf è quello di tornare al Real”

L'esterno marocchino è cresciuto nel settore giovanile dei blancos

L'agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camaño, è tornato a parlare del suo assistito. L'esterno marocchino, appena arrivato al PSG dall'Inter, è cresciuto nel settore giovanile dei Blancos e sembra essere ancora affezionato alla squadra di Madrid. "Si è vero - ha commentato il procuratore dell'ex nerazzurro ai microfoni di El Transistor - il Real aveva la possibilità di pareggiare l'offerta del PSG ma non l'ha fatto. Per un attimo abbiamo avuto, io e Achraf, l'illusione che si potesse tornare in Spagna".