Perché gli esterni sono così importanti nel gioco di Inzaghi

Dalle fasce nasce spesso la pericolosità delle squadre di Inzaghi

FASE DIFENSIVA - Quando la squadra difende, Inzaghi richiede dagli esterni estrema attenzione ma, soprattutto, velocità d'azione. A guidare il pressing, infatti, sono i centrocampisti - in particolare il centrocampista di destra, come abbiamo visto con Milinkovic - e i giocatori di fascia devono capire il momento in cui alzarsi e se c'è reale possibilità di recuperare palla. Quando presi in contropiede, gli esterni hanno compito di rientrare in fretta per poter fare una diagonale che possa aiutare i tre difensori centrali. Rapidità di pensiero e di esecuzione.