FootyHeadlines – Ecco la nuova divisa Home 21/22 dell’Inter! – FOTO

Confermati i sospetti delle scorse settimane

Il noto sito Footy Headlines, ha anticipato, come di consueto, l'aspetto della prossima maglia casalinga dell'Inter per la stagione 2021-2022, la prima con Simone Inzaghi in panchina. Come ci si aspettava, la nuova divisa riprende il motivo delle scaglie di un serpente, attenendosi quindi al "biscione" simbolo dell'Inter. I calzoncini e i calzettoni saranno neri, con inserti in oro. Sarà quindi affascinante e particolare la tenuta con cui i nerazzurri esibiranno il diciannovesimo Scudetto.