Cercasi esterni, Inzaghi ne vuole due: quali sono i nomi più caldi

Il neo tecnico nerazzurro ha confermato la necessità di risorse sulle fasce

Alessio Murgida

Il lavoro dell'Inter relativo alle operazioni in entrata verterà principalmente sull'acquisto di almeno due esterni. Lo ha confermato lo stesso Simone Inzaghi ieri nella conferenza stampa di presentazione: "Sappiamo che abbiamo perso Hakimi e Young. Nel mio gioco gli esterni sono fondamentali: la società si muoverà in quel senso". Testa sulle fasce quindi. I giocatori accostati all'Inter sono stati molti ma quali sono le trattative più calde nel mercato?

HECTOR BELLERIN - C'è l'accordo con il giocatore, manca quello con l'Arsenal. Sulla fascia destra è lui il nome più vicino a Milano ma c'è da superare lo scoglio formula. I Gunners, inizialmente, hanno aperto solo alla cessione definitiva per poi ammorbidirsi sull'obbligo di riscatto. Non basta: l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è il diritto di riscatto, c'è ancora da lavorare ma sono stati fatti dei buoni passi in avanti.

GLI OLANDESI - Oggi c'è stato un indizio social che fa pensare a una possibile apertura. Van Aanholt sembra aver strizzato l'occhio all'Inter, così come Dumfries. Il primo, esterno sinistro, è parametro zero e potrebbe essere un ottimo colpo. Per l'esterno destro del PSV l'ostacolo è più grande: viene da un grande Europeo e il club olandese sembrerebbe aver alzato il prezzo.

LA GARANZIA - Zappacosta è sempre stato uno dei giocatori più chiacchierati in chiave Inter dall'inizio del mercato. É forse la soluzione che intriga di meno ma è una garanzia: arriva da una stagione molto positiva con il Genoa e il suo valore di mercato è di 8 milioni di euro. Resta un'alternativa, per ora.

I BLUES - Due nomi dal Chelsea: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Entrambi candidati per la fascia sinistra ma due prospettive molto diverse. Di recente, Tuchel ha confermato la fiducia per lo spagnolo ritendendolo fondamentale nelle rotazioni. Il terzino italiano, invece, è definitivamente in uscita: si è addirittura affidato a un nuovo agente per le trattative estive. L'Inter però resta defilata, sembra esserci molto più il Napoli con mister Spalletti che lo vorrebbe riportare con sé dopo l'esperienza alla Roma insieme.