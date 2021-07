Zhang in assemblea rilancia: “L’Inter non è in vendita, progetto a lungo termine”

Il numero uno nerazzurro ha però ricordato come il momento storico sia piuttosto difficile dal punto di vista finanziario-economico

Raffaele Caruso

Arrivano buone notizie in casa Inter dall'assemblea straordinaria dei soci che si è tenuta ieri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Steven Zhang, in un discorso di pochi minuti, ha spiegato agli azionisti i contorni dell’operazione Oaktree e ha ribadito il suo impegno nell’Inter. Il progetto resta a lungo termine, al di là di quanto si è vociferato negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, in Italia ma anche in Cina.

Insomma il club nerazzurro non è un club in vendita, non è un asset in dismissione di Suning. Questo ha tenuto a precisare Zhang. Il periodo storico resta comunque particolarmente difficile dal punto di vista economico e finanziario, non solo per l'Inter, ma per tutto il mondo del calcio.

Una svolta importante, come anche precisato da Marotta in conferenza stampa, potrebbe arrivare dalla riapertura al 100% degli stadi per l'inizio della prossima stagione. L'Inter ha infatti perso circa 60 milioni dall’ultimo anno senza pubblico a San Siro.