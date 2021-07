Le favorite di Euro 2020 ora che siamo entrati nel vivo della manifestazione!

Euro 2020 entra nel vivo: focalizziamoci in particolare sulle squadre che hanno tutte le carte in regola per accedere alla finale di Wembley

Martina Napolano

Inghilterra e Belgio su tutte, occhio però anche a Italia e Spagna

Adesso che Euro 2020 entra nel vivo, possiamo già fare un primo bilancio di questa bellissima manifestazione calcistica, focalizzandoci in particolare sulle squadre che hanno tutte le carte in regola per accedere alla finale di Wembley e alzare al cielo la coppa. Sembra ieri quando questo Campionato europeo ha avuto inizio, eppure sono passate poche settimane da quando l’Italia lo ha inaugurato battendo la Turchia per 3 a 0. Da quel momento in poi è successo un po' di tutto: Olanda, Germania e Francia sono state eliminate, un po' a sorpresa, rispettivamente da Repubblica Ceca, Inghilterra e Svizzera, mentre Nazionali come l’Ucraina, vincendo una sola partita del girone, oltre a essere state ripescate come migliori terze ora si trovano ai quarti di finale! Pazzesco, come pazzesco è stato il goal di Schick da metà campo contro la Scozia e quello di Pogba da fuori area contro la Svizzera, che però è servito a poco considerando l’eliminazione della Francia. E ora che è uscita la favorita numero uno di questo primo Campionato europeo di calcio itinerante, che ha toccato ben 11 tra le più belle città europee, cosa ci dicono i pronostici? Ci dicono che abbiamo una nuova favorita ed è l’Inghilterra. Come mai proprio l’Inghilterra? Perché la parte del tabellone che ora occupa può far dormire sonni tranquilli, considerando la presenza delle “deboli” Ucraina, Repubblica Ceca e Danimarca. Arrivare in finale dunque è più che possibile per la formazione di Southgate. Lo stesso non può dirsi per il Belgio, seconda grande favorita di questo Europeo, che prima di arrivare in finale dovrà vedersela con l’Italia e, eventualmente, con la Spagna. Proprio Italia e Spagna sono due squadre da tenere d’occhio perché in grado di sovvertire i pronostici.

Gli Azzurri di Roberto Mancini

Gli Azzurri di Roberto Mancini a Euro 2020 hanno dimostrato di essere in ottima forma: oltre ad aver dominato il Gruppo A, ottenendo 9 punti, segnando 7 goal e subendone 0, hanno offerto un calcio bello a vedersi e soprattutto molto dinamico. Tralasciando la sofferta gara vinta contro la Nazionale allenata da Franco Foda, che sfruttando il proprio atletismo e la propria intensità ha saputo come mettere in difficoltà Verratti e compagni, possiamo dire, senza per altro essere smentiti, che l’Italia si sta facendo ottimamente valere. Può darsi che il fortissimo Lukaku ci faccia tornare presto con i piedi per terra, ma considerando la grinta del gruppo azzurro non è detto che succederà.

Le Furie Rosse di Luis Enrique

Avevano già rischiato di non passare il turno, hanno rischiato di uscire agli ottavi di finale contro la Croazia e nonostante tutto sono riusciti a strappare il pass per i quarti: stiamo parlando della Spagna, un po' pasticciona e poco attenta in campo, che ora se la vedrà con la Svizzera. Le Furie Rosse di Luis Enrique dal 14 giugno in poi hanno provato in tutti i modi a fare harakiri, eppure non ci sono riuscite! E adesso che sono giunti fino a qui sono tra le squadre favorite per la vittoria finale. Paradossale, ma così va il calcio; un giorno sei fuori e il giorno dopo te la giochi fino in fondo. Specifichiamo: la Spagna non è certo la favorita con la F maiuscola, perché, come accennato, ha vissuto e sta vivendo un Europeo fatto di troppi alti e bassi. Occhio comunque alle Furie Rosse, che dispongono di giovani in grado di fare la differenza in qualsiasi momento; pensate ad esempio a Rodri, Pedri e Olmo, ma anche a Morata, che nonostante la poca brillantezza quando c’è da segnare goal decisivi non sbaglia.

Non potevamo lasciarvi senza offrirvi un calendario con l'elenco dei quarti di finale delle partite di Euro 2020 e con i link ai consigli di OddsChecker riguardanti quelle partite. Buon divertimento a tutti!

