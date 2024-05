Chi lascerà l’Inter nell’estate 2024

Come accade al termine di ogni stagione, per l’Inter sarà anche tempo di salutare alcuni giocatori della propria rosa che, per un motivo o per l’altro, non fanno parte dei piani futuri del club e quindi del tecnico Simone Inzaghi.

Qui elencheremo soltanto i giocatori già certi di dire addio in quanto il loro contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato. Bisogna comunque sottolineare che esistono delle situazioni in sospeso e da monitorare, come quelle relative ad Emil Audero, Denzel Dumfries o Marko Arnautovic: il loro futuro è da ritenersi incerto, ma non possono essere considerati già in partenza. Cominciamo, quindi, con la carrellata.

Juan Cuadrado

Arrivato in estate da svincolato dopo la lunga esperienza con la Juventus, in origine doveva essere il vice di Denzel Dumfries ma in campo si è visto pochissimo. Di lui si ricorderanno giusto un paio di assist, contro Fiorentina e Napoli, ma soprattutto il lungo periodo di stop a causa della tendinite e dell’intervento chirurgico che lo ha tenuto fuori da dicembre e aprile. Il suo contratto non verrà rinnovato e l’Inter si libererà anche di un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione.

Davy Klaassen

È stato l’ultimo colpo della sessione estiva 2023, preso in extremis per rinfoltire il centrocampo. Già dall’inizio si intuiva che sarebbe stato un elemento di contorno, vista la presenza di numerosi interpreti affidabili nel reparto. Ancora una volta, il classe 1993 olandese ha faticato a imporsi fuori dalla comfort zone chiamata Ajax, lasciata da svincolato un anno fa. Klaassen si è visto pochissimo, con due sole presenze da titolare contro Salernitana in Serie A e Benfica in Champions League.

Stefano Sensi

Rimasto all’Inter l’estate scorsa più per mancanza di alternative che per reale convinzione del club, questa volta saluterà definitivamente Milano per scadenza del contratto dopo un’esperienza che dura dal 2019. Già a gennaio era stato vicinissimo al trasferimento al Leicester, saltato negli ultimi giorni della sessione invernale.

Alexis Sanchez

Tornato a Milano a parametro zero un anno fa dopo la buona stagione al Marsiglia, il cileno questa volta dirà addio all’Inter. A una prima parte di stagione complessivamente insufficiente è seguita una buona seconda parte, cominciata con l’ottimo ingresso nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Per lui 4 gol complessivi in stagione, 2 in Champions League e 2 in Serie A. Il cileno lascia il club quattro stagioni complessive con cinque trofei vinti: due scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia.