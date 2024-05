Come sarà l’Inter 2024-2025

1 di 6

La stagione dell’Inter è finita e va in archivio con lo scudetto della seconda stella, un’altra Supercoppa vinta ma anche un’eliminazione precoce in Champions League. Da quest’ultimo aspetto partiranno probabilmente le strategie di calciomercato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, perché è dagli aspetti negativi che si riparte per migliorarsi, anche in un contesto generale estremamente positivo come quello attuale.

La dirigenza nerazzurra si confronterà a breve con Oaktree per programmare nel dettaglio la sessione estiva, ma la riconferma in blocco dell’area sportiva è un indizio del fatto che le strategie non dovrebbero variare di molto rispetto all’era Zhang, così come i paletti economici: saldo in pareggio fra entrate e uscite. Andiamo così ad analizzare, reparto per reparto, tutto quello che può accadere nel mercato in arrivo.

