Arrivi, cessioni e obiettivi: il punto sul mercato dell’Inter

1 di 4

C’è grande fermento in casa Inter per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita. I nerazzurri, infatti, sono molto attivi su entrambi fronti, con tante possibili operazioni che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Per mettere un po’ di ordine tra le tante trattative che coinvolgono l’Inter, andiamo a vedere un punto sul mercato dei nerazzurri fin qui.

SCORRE SCHEDE>>>