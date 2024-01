Chi è Kangasniemi, il giovane difensore acquistato dall’Inter

Sul finire del mercato invernale, l’Inter mette a segno un colpo per le giovanili: si tratta del giovane difensore finlandese Ilari Akseli Kangasniemi.

Classe 2007, Kangasniemi compirà 17 anni il prossimo 22 aprile. Il club nerazzurro lo ha prelevato dal SJK Seinäjoki II, dove in questa stagione ha esordito nella Serie B finlandese mettendo insieme 7 presenze fra campionato e coppa nazionale. Il centrale, inoltre, ha già debuttato con le selezioni giovanili della Nazionale finlandese, totalizzando 11 presenze spalmate fra Under 16 (2), Under 17 (8) e Under 18 (1), con l’ultima apparizione lo scorso 17 novembre.

Kangasniemi, come detto, è un difensore centrale e ha già ricoperto il ruolo in una difesa a tre, ma è stato spesso spostato – anche grazie a una buona struttura fisica – come mediano di centrocampo.

Inizialmente si aggregherà all’Inter Under 17, ma la speranza sua e degli scout nerazzurri è che possa arrivare anche nella Primavera attualmente guidata da Cristian Chivu.