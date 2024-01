Quarto anello e ristoranti: il nuovo progetto per la ristrutturazione di San Siro

Oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, è stato presentato ufficialmente il progetto di ristrutturazione di San Siro. Si tratta probabilmente dell’ultimo tentativo dell’amministrazione comunale e del sindaco Sala di far rimanere le squadre a Milano giocando nello stesso stadio, visto il vincolo che impedisce di abbattere l’attuale impianto per costruirne uno nuovo.

Il progetto è stato elaborato dallo studio Arco Associati con a capo l’architetto Giulio Fenyves, che lo ha presentato in una conferenza stampa mostrando alcune immagini dell’esterno e dell’interno, oltre a spiegare cosa cambierebbe nel concreto rispetto all’attuale Meazza.

San Siro ristrutturato: come sarebbe e cosa cambierebbe

Come riporta Calcio e Finanza, lo stadio verrebbe modificato con l’introduzione di un quarto anello da costruire fra il primo e il secondo anello attuale, tramite la demolizione delle fasce più alte del primo anello. La capienza, al termine dei lavori, dovrebbe essere di 70.000 posti. All’interno dell’impianto, inoltre, verrebbe costruito uno spazio da circa 5.000 posti adibito a contenere uffici, spazi commerciali, ristoranti, bar, suites e spazi di lavoro.

Uno dei temi chiave, secondo Fenyves, sta nel fatto che Inter e Milan non dovrebbero disputare altrove le proprie partite durante i lavori, che sarebbero compatibili al regolare svolgimento delle gare. Verrebbe introdotta, inoltre, una tecnologia di garantire un ricambio del terreno di gioco ogni 48 ore in modo da risolvere i problemi relativi al prato di San Siro, che ogni inverno tornano a farsi sentire. In merito all’inquinamento acustico, potrebbero essere installati dei pannelli di fono-assorbenza per il contenimento dei decibel.

Il progetto, inoltre, si concentra sulla riqualificazione dell’intero quartiere di San Siro, non solo lo stadio, e prevede la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture. Il costo totale dell’operazione dovrebbe attestarsi sui 300 milioni di euro. Di seguito il rendering proposto da Arco Associati del possibile San Siro ristrutturato all’interno: