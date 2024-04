TMW: “Chiesa all’Inter il colpo perfetto”

L’attacco dell’Inter 2024-25 ripartirà dal nuovo acquisto Mehdi Taremi e, a meno di sorprese sul calciomercato estivo, da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Con Alexis Sanchez che andrà via a parametro zero e Marko Arnautovic che non ha convinto, il club nerazzurro cerca un’altra punta in vista di una stagione molto impegnativa come la prossima. Albert Gudmundsson sembra essere il preferito, ma oggi Tuttomercatoweb lancia un nome a sorpresa, specificando comunque che non ci sono trattative in corso e si tratta di una suggestione.

Il profilo è quello di Federico Chiesa, attaccante della Juventus che nelle ultime tre stagioni – tra infortuni e incompatibilità tattica con Massimiliano Allegri – ha fatto fatica in bianconero, non riuscendo a rispettare le aspettative pur mostrando a sprazzi tutto il suo talento. Secondo TMW, l’ex Fiorentina sarebbe l’identikit perfetto per Simone Inzaghi, essendo un calciatore capace di saltare sistematicamente l’uomo e di garantire soluzioni diverse rispetto agli attaccanti già presenti in rosa.

Il fatto che all’Inter piaccia Gudmundsson non è d’altronde casuale, visto che l’attaccante del Genoa è fra i giocatori che tenta ed effettua più dribbling in Serie A, ma l’islandese presenta due controindicazioni: la prima è il costo (che oscilla fra i 30 e i 40 milioni), la seconda il fatto che sia solo al primo anno ad alti livelli, diversamente da Chiesa.