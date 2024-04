Trevisani gasa Carboni: “Un crack, gli darei le chiavi di casa”

Valentin Carboni continua a essere uno dei giovani pezzi più pregiati della Serie A e l’Inter si sfrega le mani. L’argentino classe 2005, attualmente al Monza fino al termine della stagione ma di proprietà nerazzurra, ha mostrato ottime potenzialità che sono state colte da diversi addetti ai lavori, fra i quali Riccardo Trevisani che – durante Fontana di Trevi – si è soffermato sul canterano interista, elogiandone ampiamente le qualità.

“Penserete che sono matto, ma Valentin Carboni secondo me rischia di fare una carriera più grande di quella che pensiamo. E lo dico non pensando inizialmente che potesse essere del livello di Soulé, ma nelle ultime settimane ho fatto qualche approfondimento e vi dico che secondo me questo ragazzo ha una capacità di unire la tecnica alla gamba che lo porterà a livelli altissimi. Ha avuto anche modo di assaggiare la Nazionale argentina. Non so se possa far comodo all’Inter visto il 3-5-2 e le pressioni che ci sono all’Inter, forse non è ancora il momento. Ma se fossi una Fiorentina – che in quel ruolo ha tanti giocatori che non fanno mai gol – o una squadra di medio-alto livello, a Valentin Carboni affiderei proprio le chiavi di casa. Per me diventa un crack, ragazzi. Non dimentichiamo che ha 20 anni“.