Biasin: “Inzaghi farà due richieste per rimanere all’Inter”

Simone Inzaghi è felice all‘Inter, soprattutto in questo momento (come testimoniano le sue dichiarazioni di ieri). Il tecnico piacentino, infatti, è a un passo dal suo primo scudetto e dal diventare l’allenatore della storica seconda stella nerazzurra. L’ex Lazio ha comunque chiarito che a fine anno servirà un incontro con la società per definire il futuro, vista anche la scadenza contrattuale prevista nel 2025 e gli interessi di alcuni club in Premier League. E delle prospettive di Inzaghi all’Inter ha parlato Fabrizio Biasin a Telelombardia,

“Che ci siano dei corteggiatori di Inzaghi in Premier lo posso garantire. Che però la sua voglia sia quella di andare avanti all’Inter, quantomeno fino al Mondiale per Club che lui ha contribuito a conquistare, è un dato di fatto. Quando l’obiettivo scudetto sarà raggiunto, le parti si incontreranno e lui farà delle richieste. Dal punto di vista economico cercherà un adeguamento, ma soprattutto chiederà garanzie sul poter lavorare con questo gruppo, con il quale si aspetta di andare avanti il più possibile“.