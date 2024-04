Allarme INFORTUNIO: salta Milan-Inter

Siamo entrati ufficialmente nel conto alla rovescia che porta a Milan-Inter di lunedì 22 aprile, posticipo della 33a giornata di Serie A che potrebbe rivelarsi storico per i colori nerazzurri. Con una vittoria, infatti, la squadra di Simone Inzaghi diventerebbe matematicamente campione d’Italia: un’eventualità mai verificatasi in un derby di Serie A, che peraltro significherebbe anche seconda stella.

Se l’Inter ci arriva con la rosa al completo, dal momento che ritroverà anche i due assenti per squalifica contro il Cagliari (Pavard e Lautaro) e l’infermeria si è svuotata, lo stesso non si può dire per il Milan. L’emergenza per i rossoneri riguarda soprattutto la difesa, visto che Stefano Pioli dovrà fronteggiare tre assenze nello stesso reparto.

Due di queste sono dovute a infortuni, ovvero Simon Kjaer che si è fermato da poco per problemi alla coscia e non sarà della partita, oltre a Pierre Kalulu che ha riportato un serio infortunio al legamento collaterale circa un mese fa. Ai forfait del danese e del francese si aggiunge quello di Malick Thiaw, squalificato in quanto diffidato e ammonito nella sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La scelta per Pioli dovrebbe essere forzata, con Gabbia e Tomori a formare la coppia difensiva lunedì prossimo.