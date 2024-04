L’Inter vincerà lo Scudetto già nel derby? Ecco cosa ne pensano i bookmakers

Nonostante il pareggio contro il Cagliari abbia rappresentato il secondo risultato diverso da una vittoria in campionato – dopo il pari contro il Napoli – nel girone di ritorno trionfale attuato sinora, l’Inter è ormai a un passo dallo Scudetto numero 20, quello che consentirebbe ai nerazzurri di apporre la seconda stella sulle maglie della prossima stagione.

La squadra di Simone Inzaghi infatti può raggiungere questo traguardo già nella prossima giornata, la numero 33. L’Inter avrebbe quindi l’opportunità di vincere lo Scudetto con 5 giornate d’anticipo. Ma l’occasione diventa ancora più ghiotta per l’avversario in sé, ovvero il Milan. Il derby di Milano quindi potrebbe sancire clamorosamente la vittoria del campionato, con i tifosi nerazzurri che certamente vivrebbero un momento straordinario e, a suo modo, storico.

Ma quante possibilità reali ha l’Inter di vincere lo Scudetto proprio nella gara contro i cugini rossoneri?

L’Inter vincerà lo Scudetto nel derby? Il parere dei bookmakers

Milan-Inter ha quindi il sapore di grande occasione per la squadra allenata da Simone Inzaghi, che al termine dell'annata potrà finalmente vantarsi di aver vinto uno Scudetto da allenatore, a prescindere dal risultato del derby della Madonnina. Proprio riguardo a questa partita, ovviamente, i vari bookmakers hanno già dato delle indicazioni molto chiare sulle reali possibilità dell'Inter di arrivare a conquistare il titolo nella prossima gara.

Le quote principali infatti vedono i nerazzurri favoriti sul Milan con una quota di 2,20 per la vittoria. Il pareggio tra le due squadre è invece quotato, al momento, a 3,50. Infine, la vittoria della squadra di Pioli possiede una quota di 3,20. Almeno per adesso, dunque, anche se non in maniera nettissima, l’Inter è considerata una favorita per ciò che concerne la partita che potrebbe regalare lo Scudetto numero 20.

Il derby d’andata e l’inizio della cavalcata trionfale

Il precedente più recente tra le due squadre è ovviamente rappresentato dal derby che si è giocato nel girone d’andata del campionato di Serie A 2023/2024. Le due squadre infatti si sono affrontate il 16 settembre del 2023 in una partita completamente a senso unico, con l’Inter che ha vinto in maniera nettissima uno dei migliori derby della sua storia.

La gara infatti è terminata 5-1 con un pesantissimo dominio dell’Inter. Il primo tempo si concluse 2-0 in virtù delle reti di Mkhitaryan al minuto 5 e di Marcus Thuram al minuto 38. Nella seconda frazione il Milan accorciò le distanze con Leao, abile a concretizzare uno dei soli 2 tiri in porta che il Milan effettuò in quella gara. Dopo l’illusione, però, ecco il dilagare dell’Inter, prima con la seconda rete di Mkhitaryan al 69’, poi con il rigore dell’ex Calhanoglu 10 minuti più tardi e, infine, con la rete in pieno recupero di Frattesi, che andò a sigillare il pokerissimo nerazzurro.

Lo straordinario rendimento dell’Inter in campionato

Pur non potendo raggiungere o superare il record della Juventus 2013/2014 di Antonio Conte, aritmeticamente l’Inter potrebbe ancora arrivare in tripla cifra, raggiungendo quindi al massimo 101 punti qualora vincesse tutte le restanti partite del campionato.

Indipendentemente da questo, i numeri dell’Inter in questa stagione sono davvero notevoli. I nerazzurri sono ovviamente la squadra che ha collezionato più punti (86 finora) così come quella che ha vinto più gare (26) e quella che ha subito meno sconfitte (solo 1, a San Siro contro il Sassuolo). Altrettanto ovviamente, l’Inter è la squadra che ha segnato più reti in questo campionato (77) e quella che ne ha subite di meno (17 complessive).

I record dal dischetto di Calhanoglu

Uno dei giocatori sicuramente più rappresentativi della stagione dell’Inter è Hakan Calhanoglu. Il turco vanta un record davvero incredibile: dopo la segnatura dal dischetto contro il Cagliari è infatti diventato il recordman di rigori realizzati consecutivamente dal 2000. Il turco infatti ne ha segnati 11 di fila, superando Suazo e diventando anche il secondo centrocampista dell’Inter a realizzare una doppia cifra di gol dopo Perisic nel 2016/2017 e nel 2017/2018.

Inoltre, tenendo conto di tutte le competizioni, Calhanoglu ha segnato finora 15 rigori consecutivi con le maglie di club senza mai un errore. Nella classifica dei Top 5 campionati si trova dietro soltanto ad Abel (16), Tristan e Fabinho (17). Non è da escludere quindi che l’ex giocatore del Milan possa diventare il recordman assoluto di questa classifica. Nel frattempo, il prossimo obiettivo sembra chiaro: completare la “vendetta” perfetta e conquistare lo Scudetto della seconda stella proprio nel derby.