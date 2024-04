Zhang vicino al nuovo prestito: ecco quando arriverà l’annuncio

Sono settimane molto calde per Steven Zhang, mentre la sua Inter si prepara a conquistare amtematicamente lo scudetto della seconda stella, che gli regalerebbe il settimo trofeo della sua carriera da presidente nerazzurro. Nel frattempo, c’è da pensare al futuro societario, con la scadenza del prestito di Oaktree fissata per il 20 maggio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la vittoria del campionato è un’occasione anche dal punto di vista economico per accrescere il brand e portare nuovi incassi da quasi 50 milioni. Stessa cifra minima che verrà garantina anche dalla partecipazione al Mondiale per Club. Con queste prospettive, Zhang è pronto a tenersi stretta l’Inter.

L’operazione per il rifinanziamento è a buon punto: colloqui avanzati con un fondo anglosassone per un nuovo prestito di 3 anni e conseguente addio a Oaktree. L’accordo sarebbe molto vicino, ma per l’annuncio bisognerà attendere i giorni antecedenti alla scadenza dell’attuale prestito.