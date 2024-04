VIDEO – Atletico Madrid out: i tifosi cileni VENDICANO Sanchez

Dopo aver eliminato l’Inter agli ottavi di finale, l’Atletico Madrid è uscito dalla Champions League contro il Borussia Dortmund. L’occasione perfetta per la vendetta di tanti tifosi cileni, che hanno tempestato di commenti di presa in giro i post social di Griezmann, per vendicare quanto fatto a Sanchez.

Il francese, infatti, aveva offeso l’attaccante nerazzurro durante la gara di ritorno, dandogli del “cagon”, dopo l’errore dal dischetto.

Questo il video con alcuni dei commenti: