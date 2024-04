La Juve piomba su Gudmundsson: c’è la carta per battere l’Inter

Il mercato estivo deve ancora iniziare, ma il principale obiettivo per l’attacco dell’Inter è già chiaro: Albert Gudmundsson. Tuttavia, l’islandese del Genoa è uno dei pezzi pregiati del campionato di Serie A e il suo profilo non piace solo ai nerazzurri.

Infatti, come riportato da Tuttosport, nella corsa all’islandese ci sarebbe anche la Juventus. Il club bianconero ha un buon asse di mercato avviato con il Genoa, con tanti affari conclusi negli ultimi anni. Ecco perché ci sarebbero già stati dei sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione Gudmundsson.

La Juventus, inoltre, avrebbe una carta per provare ad alleggerire il peso dell’operazione: il prestito di Tiago Djalò come contropartita. Gli intermediari che lo hanno portato in Serie A, d’altronde, avrebbero un canale privilegiato proprio con il Genoa.

L’opinione di Passione Inter

La concorrenza per Gudmundsson non è certo una novità, ma dover rivaleggiare con la Juventus, anche sul mercato, ha sempre un sapore diverso. L’operazione per l’islandese non è semplice, ma l’Inter starebbe lavorando già da tempo per convincere in primis il giocatore. Avere il suo sì, sarebbe un punto di forza nella trattativa con il Genoa e permetterebbe di battere più facilmente le avversarie.