Clamoroso Dybala, l’Inter ci riprova: Marotta sogna il colpo

Dopo aver solamente sfiorato il colpo Paulo Dybala due estati fa, prima di preferire all’argentino il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, l’Inter potrebbe seriamente tornare sulle tracce dell’attaccante di proprietà della Roma.

Un’idea che, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe venuta al nuovo presidente Beppe Marotta, legato alla Joya da un grande rapporto instaurato sin dai tempi della Juventus. L’argentino rimane il grande sogno del dirigente varesino che potrebbe soffiarlo alla Roma semplicemente pagando i 12 milioni di euro della clausola rescissoria.

Un affare sulla carta complicato per i nerazzurri, ma che potrebbe accendersi in caso di addio di Marko Arnautovic. Il costo del cartellino di Dybala è decisamente più basso rispetto a quello dell’altro grande obiettivo nerazzurro Albert Gudmundsson, mentre l’ingaggio non dovrebbe essere un ostacolo una volta ceduto l’austriaco.

Da monitorare, oltre al forte legame tra il calciatore e la Roma, anche la concorrenza dell’Arabia Saudita. Da settimane, infatti, si rincorrono indiscrezioni in merito ad una possibile proposta araba particolarmente ricca nei confronti di Dybala.