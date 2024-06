Inter, Dumfries non finirà come Skriniar. Biasin: “C’è un’idea”

In attesa di grandi scossoni, l’Inter continua a lavorare soprattutto sotto traccia sul mercato. Definiti per prima cosa i tre importanti rinnovi di Lautaro, Barella e Inzaghi, il club ha cominciato a lavorare ad alcune importanti cessioni. Tra queste, attenzione a quella di Joaquin Correa, nome divenuto particolarmente caldo sul mercato turco.

Questo, a tal proposito, è stato l’aggiornamento di Fabrizio Biasin su X per quanto riguarda l’argentino: “Correa in Turchia può fare al caso di diverse squadre. Correa se sta bene non è proprio l’ultimo degli ultimi, deve semplicemente rientrare nel giro. Nuovo prestito? O lo vendi o lo liberi, rinnovo lo escluderei tendenzialmente. Faccio fatica ad immaginare che venga spalmato il suo contratto”.

Diverso il caso di Dumfries, calciatore che – nonostante la scadenza tra un anno – non genera alcuna ansia ai dirigenti interisti: “Non ci sono novità di nessun genere, credo che sia il calciatore che la società voglio approfittare dell’Europeo se si muovono richieste. Se arrivano di alto livello non è escluso che venga ceduto, in caso diverso sarebbero tutti felici di andare avanti, o con rinnovo o con scadenza. Quest’ultima idea non spaventa più di tanto, visto che sono passati anche tanti anni dal suo arrivo. Ma la soluzione migliore sarebbe il rinnovo per capire se il calciatore accetta la proposta dell’Inter”.

Infine, Biasin ha parlato dell’infortunio che ha costretto Acerbi a perdere gli Europei: “Non ho nessun genere di certezza, mi sento di dire che c’è un dato di fatto che va riconosciuto a questo ragazzo. Ha giocato con un problema molto serio e lo ha fatto al punto che deve rinunciare all’Europeo, ultima competizione per nazionale importante della sua carriera. Questo non è scontato, lui le ha giocate tutte e questa cosa gli va riconosciuta”.