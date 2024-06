Correa dice sì alla cessione: l’Inter ringrazia un ex ‘speciale’

La cessione di Joaquin Correa potrebbe finalmente sbloccarsi. L’attaccante dell’Inter, che nell’ultima stagione è stato in prestito al Marsiglia, dovrà rientrare a Milano a causa della mancata qualificazione in Champions League dei francesi che avrebbe fatto scattare il riscatto obbligatorio del cartellino.

Stando però a quanto riportato dal portale turco Dirilis Postasi, vi sarebbe una novità importante che riguarda il Tucu. Il Fenerbahce, che già in passato aveva provato senza fortuna a prelevare Correa, sarebbe pronto a tornare alla carica e presentare un’offerta ufficiale all’Inter.

L’argentino, che in passato aveva appunto snobbato la formazione turca, avrebbe già detto sì al trasferimento al Fenerbahce, complice probabilmente la presenza in panchina dello Special One José Mourinho. Nei prossimi giorni verrà fissato un incontro con l’Inter, che parte da una richiesta da 10 milioni di euro. L’obiettivo del club di Istanbul è di chiudere l’affare sui 5 milioni più bonus.