CM.com – Skriniar guarda al Tottenham, Milenkovic prima scelta: la situazione

Milan Skriniar è in trattativa col Tottenham, che ieri ha realizzato un blitz di mercato a Milano col direttore tecnico Steve Hitchen. Nella lista dei preferiti per il sostituto c’è il nome di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo non ha ancora nessun accordo con la Fiorentina sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Per lasciarlo partire, il club viola chiede 40 milioni. Spesa che il club nerazzurro potrà sostenere solamente quando Skriniar approderà in Inghilterra. Chi invece non è intenzionato a pagare questa cifra è il Milan, tiratosi indietro. Il club rossonero si riaffaccerebbe alla finestra solamente se le pretese economiche di Commisso dovessero (difficilmente) abbassarsi.

