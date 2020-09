CdS – Godin-Cagliari, il giorno è finalmente arrivato? Ritardo dovuto alle commissioni degli agenti

Il giorno di Diego Godin al Cagliari, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe finalmente arrivato. Il difensore centrale uruguaiano, dunque, sarà l’ancora nella retroguardia della squadra di Di Francesco, che ora potrà avere un vero e proprio leader carismatico nello spogliatoio, che continuerà la tradizione uruguaiana in Sardegna.

In mattinata, infatti, l’ex Atletico Madrid dovrebbe porre la propria firma sul contratto biennale (con un’opzione per il terzo anno) che lo legherà ai rossoblù, mentre nel pomeriggio dovrebbe sbarcare in terra sarda. Il ritardo dei giorni scorsi sarebbe dovuto ad alcune pratiche sul pagamento delle commissioni agli agenti del giocatore. L’unica pecca? Probabilmente non potrà scendere in campo nella sfida alla Lazio, con l’esordio atteso per la trasferta di Bergamo.

