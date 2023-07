Ufficiale, Colidio ceduto al River Plate: quanto incassa l’Inter

Facundo Colidio è un nuovo giocatore del River Plate. L’attaccante argentino classe 2000, saluta così l’Inter senza aver mai giocato una gara ufficiale. Nelle ultime due stagioni era infatti in prestito al Tigre. I nerazzurri incasseranno 5 milioni dalla sua cessione, due in meno dei 7 spesi per acquistarlo dal Boca Juniors nel 2017. L’attaccante ha firmato fino al 2025. Ad annunciare l’acquisto è stato lo stesso club argentino sui propri social.