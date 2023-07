Sommer, si attende la risposta del Bayern Monaco: filtra ottimismo

L’Inter ha la necessità di sistemare la situazione in porta. La cessione di Onana è ormai avvenuta da qualche giorno, senza dimenticare gli addii di Cordaz e di Handanovic. Il reparto è quasi interamente da rifare, salvo il neo arrivato Di Gennaro che sarà però il terzo portiere.

La volontà di Inzaghi era di partire per la tournée in Giappone con il portiere titolare. Difficile dato che la squadra partirà domani, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società è ottimista. Nella giornata di oggi arriverà una risposta dal Bayern Monaco all’offerta presentata dall’Inter per Sommer. Si tratta di 4 milioni di euro, due in meno della clausola. Molto dipende dalla situazione di Neuer: se i tedeschi compreranno un nuovo portiere Sommer sarebbe pronto a partire in direzione Milano.

Sul Corriere dello Sport si legge che comunque il portiere svizzero partirà con il Bayern per la tournée. Mentre per quanto riguarda la trattativa per Trubin, i tempi sono più lunghi. Nel frattempo però il giocatore dello Shakthar Donetsk continua a lanciare indizi social. Ieri ha infatti reagito ai post che parlavano di Onana al Manchester United, augurando anche buona fortuna al camerunese.