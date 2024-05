Pronta l’offerta per Gudmundsson: c’è la formula per ridurre il costo

Albert Gudmundsson è l’obiettivo numero uno dell’Inter che non vuole perdere altro tempo per provare a portarlo in nerazzurro. Dopo aver strappato una specie di prelazione dal giocatore, ora è il momento di sedersi al tavolo con il Genoa per trovare l’offerta giusta.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’assalto vero e proprio arriverà a fine campionato e la volontà del club è quella di riproporre la formula usata con Frattesi per soddisfare le richieste da 30-35 milioni di euro dei liguri. Il prestito oneroso con obbligo di riscatto, infatti, aiuterebbe anche lo stesso Genoa.

Questo perché la plusvalenza influirebbe sul bilancio del 2025, aiutando il club rossoblù a sistemare i propri conti per quell’annata. Inoltre, per ridurre lo sforzo economico, l’Inter potrebbe mettere sul piatto diverse contropartite interessanti: Mattia Zanotti e, soprattutto, Martin Satriano, valutati rispettivamente 3-4 e 6-7 milioni di euro.

Questi due nomi, ai quali potrebbe aggiungersi anche quello di Francesco Pio Esposito, permetterebbero all’Inter di ridurre il costo dell’operazione di quasi un terzo rispetto alla richiesta.

L’opinione di Passione Inter

La trattativa che porta a Gudmundsson è complessa, ma l’obiettivo dell’Inter di provarci fino in fondo è evidente. La volontà del giocatore è un buon alleato per i nerazzurri, che però dovranno trovare il modo di convincere il Genoa nel minor tempo possibile, per evitare l’inserimento della concorrenza.