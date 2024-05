Un vecchio obiettivo dell’Inter ci riprova: “Si è proposto a zero”

Il mercato dell’Inter dovrà seguire le regole dell’autofinanziamento e, pertanto, bisognerà trovare i giusti incastri tra entrate e uscite e, perché, no valutare anche opzioni a basso costo che possano rivelarsi redditizie. In questo senso si inserisce il possibile ritorno di fiamma per Nahitan Nandez.

L’esterno uruguagio è in scadenza con il Cagliari e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sarebbe offerto all’Inter, dopo che i rapporti tra le parti si erano rotti a causa di qualche parole di troppo dell‘agente del giocatore.

Anche per questo motivo, la risposta del club nerazzurro è stata per ora abbastanza fredda. Le possibilità potrebbero tornare a farsi concrete solo nel momento dell’addio di Dumfries, ma anche in quel caso non è detto che Nandez sia il profilo sul quale vogliano puntare i dirigenti dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Marotta fu molto stizzito dalle dichiarazioni dell’agente di Nandez e nel modus operandi dell’amministratore delegato nerazzurro non sembra esserci la volontà di riaprire capitoli chiusi in questo modo. Rimane il fatto che Nandez sarebbe un innesto a costo zero, che permetterebbe di spendere i soldi dell’eventuale cessione di Dumfries in altri reparti.