Non solo la concorrenza per Buongiorno: occhio alle parole di Cairo

Alessandro Buongiorno è uno dei principali obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa nella prossima sessione di mercato, ma riuscire a completare l’operazione non sarà facile. I nerazzurri dovranno fronteggiare diversi ostacoli.

In primis, la concorrenza. Come riportato da Tuttosport, infatti, il giocatore piace a diversi club: l’Inter, ma anche il Milan e la Juventus in Italia; poi ci sono i club di Premier League e anche l’Atletico Madrid, che avrebbe provato ad avviare i contatti con l’entourage.

Non solo, a rendere più tortuosa l’eventuale trattativa, sarebbero anche le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo. Il numero uno granata, al termine della gara di sabato con la Juventus, ha risposto negativamente alla domanda sul possibile ultimo Derby di Buongiorno. Un’affermazione che apre le porte anche a una possibile permanenza del difensore.

L’opinione di Passione Inter

Che Buongiorno sarebbe stato uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo era evidente; così come stupiscono relativamente le parole di Cairo, il cui obiettivo sarà massimizzare un’eventuale cessione del difensore. Ai dirigenti dell’Inter, pertanto, sarà richiesto un grande lavoro diplomatico e una strategia arguta per battere la concorrenza.