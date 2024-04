Nuova maglia Inter, righe rivoluzionate: ECCO il modello 2024/25

Nuove indiscrezioni su quella che potrebbe essere la maglia dell’Inter per la stagione 2024/25. Dopo le prime immagini diffuse da Footy Headlines nei mesi scorsi sul design pensato dalla Nike per la divisa nerazzurra del prossimo anno, dallo stesso portale giungono conferme intorno alla possibilità di rivoluzionare le classiche righe verticali.

La nuova immagine rilasciata, infatti, mostra una maglia con delle strisce nerazzurre in verticale per oltre metà della divisa, completata da delle bande orizzontali. Si tratta ancora di versioni solamente ufficiose che verranno confermate o meno dal club nei prossimi mesi.

Oltre al marchio Betsson Sport che con ogni probabilità diventerà il main sponsor ufficiale dell’Inter per il prossimo anno, a completare questa maglia saranno inoltre due novità: una volta conquistato aritmeticamente lo Scudetto, il club nerazzurro avrà diritto non solo al tricolore sul petto per tutta la prossima stagione, ma anche alla seconda stella sul logo del club per la vittoria del ventesimo titolo.