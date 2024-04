Rottura TOTALE con il Boca Juniors: NUOVO affare gratis per l’Inter

C’è un nuovo calciatore in scadenza entrato di prepotenza nella lista degli obiettivi dell’Inter. Un profilo che il club nerazzurro segue da tempo e che potrebbe ora liberarsi a costo zero per sbarcare in Europa. Stiamo parlando di Nicolas Valentini, centrale argentino con passaporto italiano in rotta definitiva con il Boca Juniors.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore classe 2001 viene seguito da almeno un anno dai nerazzurri che lo scorso dicembre lo hanno visionato da vicino in occasione del viaggio in Sudamerica del vice ds Baccin.

Valentini, che ha rifiutato l’ultima proposta di contratto del Boca Juniors, andrà in scadenza il prossimo dicembre. La rottura con il club argentino è però imminente, visto che il presidente Juan Roman Riquelme ha già deciso di metterlo fuori rosa. A questo punto, non è da escludere che l’Inter possa scegliere di muoversi subito per anticipare l’affare alla prossima estate o quantomeno bloccare il cartellino in vista della scadenza di fine anno.