GdS – Conte allineato con la società sul mercato: ha capito il momento che sta vivendo l’Inter

Rispetto a quanto ci ha abituato in questo primo anno e mezzo trascorso sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte ha capito perfettamente che in questa finestra di mercato non vi sarà bisogno di battere i pugni o creare pressioni di alcun genere nei confronti dei dirigenti. Il tecnico leccese ha compreso perfettamente la complicata situazione economica che i nerazzurri, come qualsiasi altro club al mondo, stanno patendo in questi mesi come dura conseguenza della pandemia.

Come specificato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, Conte si è allineato alla linea dettata dal presidente Steven Zhang e trasmessa dai due manager Piero Ausilio e Beppe Marotta. Sul mercato innanzitutto bisognerà fare di necessità virtù, cercando di puntare soprattutto su scambi ed occasioni a costo zero. In quest’ottica, non è assolutamente un caso che l’allenatore leccese abbia deciso di puntare forte sul nome di Paredes, sperando in un’operazione alla pari con Eriksen a fare da contropartita.

