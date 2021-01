TS – Dzeko contro Lukaku: la sfida tra i due bomber quasi compagni di squadra

Lukaku-Dzeko era la coppia d’attacco che Antonio Conte tanto desiderava. Nell’estate del 2019 il bosniaco fu molto vicino ai nerazzurri, ma poi decise di rinnovare il contratto con la Roma. Nell’ultima partita di campionato i due attaccanti non sono stati impiegati dal primo minuto per ricaricare le energie, visti i ravvicinati impegni.

Come riporta Tuttosport, Conte avrebbe voluto affiancare Dzeko a Lukaku. Il motivo è molto semplice: il bosniaco, grazie alle sue caratteristiche, permette di sostituire il belga ma anche di giocare insieme a lui. L’allenatore nerazzurro l’ha sempre voluto sin dai tempi del Chelsea e nell’estate del 2019 i nerazzurri erano molto vicini all’acquisto di Dzeko. Il bomber giallorosso decise, però, di rinnovare il contratto con la Roma e l’Inter concentrò tutte le sue energie sull’affare Lukaku. Negli incroci contro l’Inter il bosniaco ha sfornito 2 gol e 6 assist. Dzeko è indispensabile per il gioco di Fonseca, mentre Lukaku è fondamentale per la finalizzazione del gioco di Conte.

