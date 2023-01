Correa, fiducia ormai bruciata: l’addio è già scritto

L'argentino è già con la valigia

Pietro Magnani

L'avventura di Correa all'Inter pare avviata mestamente ai titoli di coda. L'argentino, presentatosi in pompa magna con una doppietta decisiva alla prima presenza in nerazzurro della passata stagione, si è spento immediatamente. Tra infortuni a catena, prestazioni a dir poco imbarazzanti ed una personalità apparentemente fragile, il Tucu non ha dato nulla di quanto ci si aspettava da lui.

Era perciò inevitabile che, nonostante la presenza di Inzaghi in panchina, pazienza e fiducia finissero. L'Inter ormai non può più concedersi il lusso di aspettare che le stelle siano allineate per vedere una partita degna di questo nome dell'attaccante. Il reparto è già abbastanza in difficoltà, con Lautaro che vive di alti e bassi, Dzeko avviato verso i 37 anni e Lukaku ai box da 5 mesi. L'uomo della scossa sarebbe dovuto essere proprio Correa, che invece è finito in un tunnel di prestazioni totalmente insufficienti.

Anche San Siro ha finito la pazienza e a ogni sua giocata sbagliata i mugugni iniziano ad essere evidenti. Ecco perché, a meno di clamorose e improbabili inversioni di tendenza da qui a giugno, il futuro sembra già scritto: addio a fine stagione. Trovare però il modo per cedere Correa senza una grossa minusvalenza non sarà semplice, visto il suo rendimento.

Tuttavia La Gazzetta dello Sport accende una fiammella di speranza. Pare infatti che ci sia stato qualche sondaggio da parte del Siviglia, club in cui Correa aveva militato qualche stagione fa prima di approdare alla Lazio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Il destino di Correa è già scritto e sarà lontano da Milano. L'argentino doveva portare caratteristiche uniche in rosa, ma in fin dei conti non ha mai dato nulla. Anche Inzaghi dovrà farsene una ragione e fare a meno del suo pupillo. Il rischio però è un altro: siamo così sicuri che, continuando a giocare così, a giugno qualcuno si faccia avanti concretamente per lui? La merce esposta nelle ultime due stagioni non è stata molto allettante per i possibili acquirenti...