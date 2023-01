Inter, non solo mercato in uscita: per l’attacco spunta Firmino

E, secondo La Gazzetta dello Sport, la più ghiotta potrebbe essere Roberto Firmino , in uscita dal Liverpool . L'attaccante brasiliano, dopo stagioni gloriose ad Anfield, a fine stagione andrà a scadenza di contratto, diventando quindi un'occasione clamorosa per chi cerca profili importanti ma a poco prezzo. A Liverpool percepisce 10 milioni di euro netti, ma, sfruttando il decreto crescita, anche i nerazzurri potrebbero arrivare a 8, un ingaggio importante per un quasi 32 enne.

Firmino sarebbe sicuramente un deciso upgrade per l'attacco dell'Inter, almeno vista la situazione attuale. Centravanti atipico, potrebbe essere l'uomo adatto per il gioco di Inzaghi, capace sia di segnare che di aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. L'operazione per ora però è ancora molto vaga e abbozzata: prima infatti bisognerà capire come comportarsi con Lukaku. L'importante è che l'Inter non temporeggi troppo anche questa volta nel prendere la propria decisione. Nel calcio chi si ferma è perduto, come dimostra ampiamente il caso Skriniar.