Dumfries verso la Premier, l’Inter non molla la presa su Buchanan

Il canadese è in cima alla lista dei sostituti

Pietro Magnani

Il destino di Dumfries, nonostante il suo inizio di 2023 sia stato disastroso, sarà quasi certamente lontano dall'Inter. L'olandese, che nonostante tutto ha ancora mercato in Premier League, sarà probabilmente il giocatore sacrificato per dare respiro al bilancio e, se possibile, finanziare in minima parte il mercato. Proprio per questo i nerazzurri hanno da tempo messo nel mirino il possibile sostituto.

Si tratta, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, di Tajon Buchanan, esterno canadese del Bruges che da mesi viene seguito con molta attenzione. Giovane (23 anni), veloce e dotato di un ottimo dribbling, Buchanan sembra il profilo perfetto per dare nuova linfa alla fascia destra. Il problema però è sempre economico. La sua valutazione al momento non è esorbitante, ma piano piano l'interesse attorno a lui sta aumentando. L'Inter contava di anticipare il blitz per prelevarlo, ma senza soldi non si va molto lontano. La speranza è che, una volta ceduto Dumfries, si possa investire su Buchanan immediatamente. Sempre che, per allora, il ragazzo non sia già altrove.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Buchanan sarebbe l'uomo ideale per sostituire questo Dumfries spento e senza grinta. Tuttavia proprio le recenti prestazioni dell'olandese rischiano di abbattere in maniera significativa la sua valutazione. E, meno incamera l'Inter, meno potrà investire sul mercato. Ecco perché nelle prossime settimane sarà cruciale portare Dumfries a livelli di condizione accettabili. Venderlo è necessario, ma senza un buon margine di guadagno, investire su un sostituto all'altezza, proprio come Buchanan, sarebbe impossibile.