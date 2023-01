Marotta allontana le voci sulla Juve: “Quello è il passato, sto bene all’Inter”

"Juve apice della carriera? Quando arrivano le chiamate delle grandi squadre, prima Juve e poi Inter, per chi arriva dalla provincia come me è la realizzazione di un sogno. I miei anni in bianconero fanno parte del passato, e non posso che avere ricordi positivi. Caso plusvalenze? Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro. Ritorno in bianconero? Sono contento del percorso che ho fatto. All'Inter mi trovo bene e sono concentrato sul contribuire a nuovi successi".