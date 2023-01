La difesa cambia pelle: tre nomi nel mirino per il dopo Skriniar

Possibile rivoluzione in difesa

Pietro Magnani

L'Inter con ogni probabilità il prossimo anno dovrà attuare un giro di vite pesante in difesa. La partenza di Skriniar ormai è assodata, ma anche De Vrij potrebbe lasciare a parametro zero. Le trattative per il rinnovo sono in corso, ma anche qualora rimanesse, l'olandese non è più il muro di qualche stagione fa. Ecco perché con anche la situazione Acerbi da risolvere e l'addio di D'Ambrosio quasi scontato, la dirigenza nerazzurra dovrà agire pesantemente per puntellare l'intero reparto.

L'obbiettivo ovviamente è quello di rifondare l'intera difesa spendendo il meno possibile. Ecco perché il club sta setacciando pesantemente il mercato degli svincolati o dei giocatori vicini alla scadenza di contratto. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, i nomi più seguiti al momento sarebbero 3: Smalling, Becao e N'Dicka.

Il primo ha un'opzione per il prolungamento con la Roma, ma può esercitarla a sua discrezione. Secondo la Rosea i contatti con l'Inter sarebbero già a buon punto, tanto che i nerazzurri sarebbero in pole position. All'inglese avrebbero proposto un biennale, con opzione per il terzo anno, a 3,5 milioni più bonus.

Becao invece va a scadenza nel 2024 con l'Udinese. Per portarlo a Milano però proprio in virtù della scadenza vicina, potrebbero bastare una decina di milioni, forse meno. Il brasiliano conosce bene la Serie A e potrebbe essere un innesto perfetto, anche solo per la panchina. Infine il capitolo N'Dicka, il profilo, anche anagraficamente parlando, più interessante.

Il giovane centrale non rinnoverà con l'Eintracht Francoforte e su di lui c'è già mezza Premier. Il ragazzo però non ha scelto ancora il proprio futuro e non è detto che l'ingaggio proposto possa fare la differenza. Se l'Inter lo mettesse al centro del progetto, allora potrebbe fare una scelta sportiva e accasarsi a Milano.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Tutti i profili ipotizzati potrebbero essere molto interessanti. Smalling darebbe spessore internazionale ed esperienza per l'immediato, mentre Becao e N'Dicka potrebbero essere nomi su cui costruire, insieme a Bastoni, per il futuro. Calcolando il possibile esborso economico contenuto, due parametri zero e uno a fine contratto, si potrebbe valutare anche una effettiva rivoluzione con tutti e tre i difensori insieme. Una cosa però è sicura: Inzaghi avrà un bel da fare per riplasmare la propria difesa e per dare equilibrio alla squadra. Sempre che, ovviamente, la prossima stagione sia ancora in panchina...