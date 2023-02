Correa-Inter, addio scritto: si cerca un profilo simile

Il Tucu proverà a cercare fortuna altrove

Pietro Magnani

L'avventura nerazzurra di Correa, mai decollata a parte un'effimera e brevissima illusione iniziale, sembra ormai già arrivata al capolinea. Nonostante i due anni rimanenti di contratto infatti, l'argentino, che oltre ai tantissimi infortuni muscolari non ha mai mostrato la personalità necessaria per giocare a San Siro, verrà quasi certamente accompagnato alla porta.

Certo, resta sempre un piccolo spiraglio per un improbabile miracolo: in caso di un clamoroso finale di stagione potrebbe restare. Ma complice anche l'ultimo problema fisico è una possibilità sempre più remota. L'Inter si starebbe già guardando attorno, sia per trovare qualcuno a cui piazzare il giocatore (impresa tutt'altro che semplice), che per trovare un suo sostituto.

Secondo Corriere dello Sport, che non fa nomi particolari, chi erediterà il suo posto sarà comunque un giocatore con le sue caratteristiche. All'Inter infatti serve qualcuno in grado di saltare l'uomo e dare rapidità al reparto offensivo, qualcuno in grado di creare superiorità numerica e andare alla conclusione. Proprio quello che, finora, Correa non è mai stato in grado di fare.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'epilogo dell'esperienza di Correa all'Inter è scontato per tutti. Col senno di poi, l'errore vero probabilmente è stato dargli un'altra stagione, visto il rendimento della prima e anche quanto fatto in quella in corso. Soprattutto visto che per trattenerlo non si arrivò a Dybala. Certo che riuscire a cederlo senza una minusvalenza, dopo averlo pagato oltre 30 milioni, sarà un'impresa titanica.