Ausilio in missione a Londra: l’obbiettivo è piazzare Dumfries

L'obbiettivo è non dover cedere nessun altro big

Pietro Magnani

L'Inter, nonostante nelle ultime sessioni con diverse cessioni, su tutte Hakimi e Lukaku, abbia incassato molto, deve ancora dare un occhio al bilancio. L'addio a zero di Skriniar certo non aiuta, perciò anche questa estate bisognerà salutare qualcuno. La situazione però non è nera come in molti la vogliono dipingere e, molto probabilmente, potrebbero bastare dei sacrifici "minori" per rimanere virtuosi in campo e fuori.

Proprio per questo, secondo Tuttosport, Piero Ausilio sarebbe in questi giorni a Londra. L'obbiettivo sarebbe quello di allacciare rapporti saldi con i club inglesi, Chelsea in primis, per mettere terreno fertile alla cessione di un big: il principale indiziato è naturalmente Dumfries.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'olandese post mondiale va ritrovato: ha perso il posto a discapito di Darmian e quando impiegato non ha mai inciso. Spento e spaurito, sembra l'ombra del giocatore che, pur con evidenti limiti tecnici, aveva sorpreso tutti la passata stagione.

Il rischio è che si svaluti troppo, soprattutto visto l'attuale scarso impiego, non garantendo quella quarantina di milioni necessari per raggiungere l'obbiettivo estivo. Se da un lato quindi Inzaghi dovrà lavorare abilmente per recuperarlo psicologicamente e fisicamente, dall'altro gli uomini mercato dovranno provare a piazzarlo al prezzo migliore possibile. Certo è che, viste le cifre che circolano in Premier, non è utopia pensare che qualche big, come ad esempio il Chelsea, possa spendere 40-50 milioni anche per QUESTO Dumfries. La speranza ovviamente è che l'eventuale addio all'olandese basti: i tifosi nerazzurri hanno già salutato abbastanza pilastri nelle ultime annate.