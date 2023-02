Zaniolo fa sorridere l’Inter: ecco quanto manca per i famosi “60 milioni”

La cessione di Zaniolo dalla Roma al Galatasaray fa sorridere anche l'Inter. I nerazzurri avevano infatti diritto al 15% sulla futura rivendita del calciatore. Nelle casse del club entreranno quindi subito 2,25 milioni, non una cifra clamorosa, ma che comunque in tempi di crisi può sempre fare comodo, in attesa di capire se poi arriveranno ulteriori soldi legati ai bonus.