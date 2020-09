CorSera – Suarez, il futuro resta un tabù. Remota possibilità per l’Inter, ma solo ad una condizione

Il mercato dell’Inter è in una fase cruciale. Oggi è il giorno di Vidal, atteso a Milano per formalizzare il suo passaggio in nerazzurro. Il calciatore cileno si è liberato dal Barcellona ed è pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista classe ’87 potrebbe non essere l’unico giocatore dei catalani corteggiato da Marotta.

Un altro protagonista in uscita da Barcellona è Luis Suarez, il cui futuro però resta ancora un tabù. Accostato spesso alla Juventus e all’Atletico Madrid, per l’uruguaiano potrebbero aprirsi degli spiragli in ottica Inter, a conferma delle voci spesso rimbalzate dalla Spagna. Secondo il quotidiano, infatti, c’è una possibilità di vederlo a Milano nel caso in cui gli spagnoli dovessero cercare nuovamente di prendere Lautaro Martinez offrendo cifre importanti. Il club di Suning avrebbe ancora uno slot libero per un extracomunitario, poiché l’arrivo di Vidal occuperebbe l’altro.

