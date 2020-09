CdS – Perisic, nuova vita all’Inter? Conte lo prova su entrambe le fasce: può essere il suo jolly

E’ stato spesso accostato a diverse squadre, ma il suo futuro non è ancora scritto. Ivan Perisic è tornato all’Inter dopo una stagione in prestito al Bayern Monaco, dove si è laureato campione di Germania e d’Europa. Su di lui sempre dalla Germania c’è il corteggiamento del Lipsia, ma ad oggi non sono arrivate offerte di mercato che hanno convinto Marotta a cederlo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il croato potrebbe essere ora un’arma in più per Antonio Conte. Nel caso in cui dovesse rimanere a Milano, infatti, potrebbe essere il jolly per entrambe le fasce. Il tecnico leccese lo impiegherebbe sia sulla destra che sulla sinistra del suo 3-5-2, come provato più volte nei test delle amichevoli. Per Perisic, forse, si prospetta una nuova vita calcistica.

