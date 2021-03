Inter, senti Damsgaard: “Restare alla Samp? Perché no. Eriksen idolo”

Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2000 della Sampdoria, è sicuramente uno dei talenti che più si è messo in mostra in questo campionato di Serie A. La dirigenza dell’Inter lo ha messo nel mirino sul mercato, ma la concorrenza è tanta.

Lo stesso Damsgaard si è concesso ai microfoni de Il Secolo XIX per parlare del suo futuro: “Restare alla Samp? Certo, perché no! Poi nella vita non si sa mai e nel calcio tutto dipende dalle prestazioni e tutto cambia velocemente”.

Non manca l’elogia al connazionale Eriksen: “I miei idoli sono Eriksen e Schmeichel, che stanno facendo grandi cose con la maglia della Danimarca, poi in molti mi paragonano a Laudrup e per me questo è un grandissimo onore”.

ATTACCO CONTRO SUNING? ARRIVA LA SMENTITA DI EDER >>>