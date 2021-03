Boninsegna: “Lukaku meglio di CR7, è da Pallone d’oro. Scudetto? Inter la più forte”

Roberto Boninsegna, leggenda dell’Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per parlare di Romelu Lukaku, autentico trascinatore dell’Inter in campionato.

Ecco le sue parole: “Oggi è l’attaccante migliore d’Europa. Non ha eguali. Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento in campo capace anche di dare profondità alla squadra. Ammetto che la partenza di Icardi mi fosse dispiaciuta. E soprattutto mi avesse lasciato perplesso, ma Romelu sta davvero facendo delle cose meravigliose. Il Pallone d’Oro? Se continua così è sulla strada giusta. In questo momento è meglio di Cristiano Ronaldo”.

La LuLa: “Lautaro e Lukaku si compensano, sono perfetti l’uno per l’altro. A mio avviso si tratta della miglior coppia d’Europa“.

La lotta scudetto: “Penso che i nerazzurri in questo momento siano superiori. Hanno recuperato alcuni giocatori che erano stati scartati. Oggi in campo scendono i migliori, vedi Christian Eriksen. E la squadra gira. Una linea mediana composta dal danese, da Barella e da Brozovic è molto forte”.

