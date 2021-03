Futuro Inter, Stathopoulos (BC Partners): “Pronti ad investire nello sport. Puntiamo solo a top club”

BC Partners rompe il silenzio ed esce allo scoperto. Nikos Stathopoulos, il manager del fondo inglese che sta seguendo la trattativa in ballo con Suning per l’acquisizione di alcune quote societarie dell’Inter, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Bloomberg.

Ecco le sue parole: “Ovviamente ora non posso parlare di accordi che non sono avvenuti, ma posso dire che certamente stiamo valutando di investire nello sport, che sia una lega o la proprietà di un club. In quest’ultimo caso, il club deve avere alte possibilità di competere ai massimi livelli nelle varie competizioni”.

