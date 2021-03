Lo scoop di Ravezzani: “Mi dicono sia stata definita la cessione dell’Inter a Bc Partners”

Dopo le prime indiscrezioni circolate in mattinata circa la presenza di Bc Partners a Milano per chiudere l’affare del passaggio dell’Inter nelle proprie mani, sembra proprio che la trattativa con Suning possa realmente spiccare il volo nei prossimi giorni. Pochi minuti fa, ad esempio, il giornalista Fabio Ravezzani ha rivelato tramite un tweet che il trasferimento delle quote di maggioranza del club nerazzurro al fondo inglese potrebbe avvenire ancor prima di quanto si possa pensare.

Il direttore di Top Calcio 24 si è detto sufficientemente sicuro di questa informazione, a tal punto da dare come scontata la definizione positiva dell’affare tra Suning e Bc Partners. Queste le ultime di Ravezzani sul futuro della proprietà dell’Inter: “Ultim’ora: Da ambienti vicini alla trattativa viene data ormai per definita la cessione dell’Inter da Suning a BC Partners. Restano pochi dettagli, ma la felice conclusione dell’affare è dato per scontato”. Questo il tweet del giornalista:

